В Казани пенсионерка лишилась 1,5 млн рублей под предлогом установки домофона

Фото: Мария Зверева

В Казани пожилая женщина стала жертвой изощренной мошеннической схемы, в результате которой лишилась 1,5 млн рублей. Об этом сообщило сегодня МВД по Татарстану.

По предварительным данным, злоумышленники действовали под видом сотрудников службы по замене домофона в подъезде. Пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся работником службы, и попросил назвать проверочный код из СМС для якобы активации заявки на установку нового домофона.

После передачи кода жертве сообщили о несанкционированном входе в ее аккаунт на портале «Госуслуг». В дальнейшем, запугивая женщину звонками от якобы представителей различных ведомств, мошенники убедили ее передать все имеющиеся наличные деньги через курьера.

О том, на чем мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева