При поддержке СМУ-88 лидер группы GAUGA озвучил аудиогид для галереи БИЗОN

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Группа компаний «СМУ-88» и галерея современного искусства БИЗОN договорились о коллаборации в рамках параллельной программы галереи. Компания поддержит образовательные мероприятия БИЗОN — лектории, мастер-классы, встречи с яркими представителями арт-сцены. Кроме того, при поддержке СМУ-88 уже записан аудиогид к новой выставке «Выход в цвет», который озвучил лидер казанской группы GAUGA Оскар Юнусов.

— Для нас важно не просто строить современные и комфортные дома, но и формировать в них живую, интеллектуально насыщенную среду. Мы стремимся к развитию диалога между архитектурой, культурой и обществом. Поддержка параллельной программы галереи — естественное продолжение этого подхода, — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

На выставке «Выход в цвет» представлены работы двух ярких представителей казанского современного искусства на мировой арене — Альфии Саргин и Рамина Нафикова. Художники объединены стремлением к работе с цветом как основным выразительным средством. В их работах яркие и насыщенные оттенки, характерные для восточного искусства, сочетаются со свойственными западному модернизму абстрактными формами и композициями.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Уже в июне посетителей галереи БИЗОN ждут лекции от ведущих представителей казанского творческого сообщества.

Это не первый опыт сотрудничества группы компаний «СМУ-88» и галереи современного искусства БИЗОN. Например, в 2023 году на международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» компании подготовили совместный стенд «Строительство как искусство» с работами современных татарстанских художников.

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