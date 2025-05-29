Минкультуры заказало реставрацию Мавзолея Ленина за 20 млн рублей

Фото: Татьяна Демина

Министерство культуры России объявило тендер на проведение реставрационных работ в Мавзолее Ленина на Красной площади, следует из данных портала госзакупок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Начальная цена контракта составляет около 20 млн рублей.

Согласно акту последней экспертизы, техническое состояние здания в целом оценивается как ограниченно работоспособное.

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Однако специалисты выявили серьезные проблемы: состояние кирпичных частей стен малых коллекторов и стен спусков в подтрибунные помещения вдоль оси «Г» признано аварийным.

Кроме того, обследование показало наличие следующих дефектов:

шелушение окрасочного слоя наружных стен и плит покрытия;

биопоражения стен и плит.

Причиной последних названа недостаточная вентиляция помещений.

Матвей Гавриков