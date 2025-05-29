Минкультуры заказало реставрацию Мавзолея Ленина за 20 млн рублей
Министерство культуры России объявило тендер на проведение реставрационных работ в Мавзолее Ленина на Красной площади, следует из данных портала госзакупок. Об этом сообщает РИА «Новости».
Начальная цена контракта составляет около 20 млн рублей.
Согласно акту последней экспертизы, техническое состояние здания в целом оценивается как ограниченно работоспособное.
Однако специалисты выявили серьезные проблемы: состояние кирпичных частей стен малых коллекторов и стен спусков в подтрибунные помещения вдоль оси «Г» признано аварийным.
Кроме того, обследование показало наличие следующих дефектов:
- шелушение окрасочного слоя наружных стен и плит покрытия;
- биопоражения стен и плит.
Причиной последних названа недостаточная вентиляция помещений.
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