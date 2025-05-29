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В Казани на перекрестке улиц Бондаренко и Ямашева обвалился асфальт

13:11, 29.05.2025
В Казани на перекрестке улиц Бондаренко и Ямашева обвалился асфальт
Фото: Реальное время

В Казани на перекрестке улиц Бондаренко и Ямашева обвалилась дорога: на полосе для разгона образовалась глубокая яма.

Реальное время / realnoevremya.ru

Инцидент создал опасность для автомобилистов и общественного транспорта.

— Сотрудники Госавтоинспекции на месте проводят регулировочные действия и меры предупредительного характера во избежания дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в ГАИ.

Рената Валеева

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