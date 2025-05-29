В Казани на перекрестке улиц Бондаренко и Ямашева обвалился асфальт
В Казани на перекрестке улиц Бондаренко и Ямашева обвалилась дорога: на полосе для разгона образовалась глубокая яма.
Инцидент создал опасность для автомобилистов и общественного транспорта.
— Сотрудники Госавтоинспекции на месте проводят регулировочные действия и меры предупредительного характера во избежания дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в ГАИ.
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