МЧС будет выявлять виновников лесных пожаров через спутники

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МЧС планирует расширить применение космического мониторинга, в том числе для выявления лиц, ответственных за возникновение лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам встречи главы ведомства Александра Куренкова и гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова.

По словам Куренкова, космический мониторинг уже доказал свою эффективность в заблаговременной оценке лесопожарной обстановки: подтверждается более 90% термических точек, выявленных из космоса, и более 60% из них являются источниками природных пожаров.

— Космический мониторинг эффективно применяется для заблаговременной оценки лесопожарной обстановки. Подтверждаются более 90% термических точек, выявленных из космоса. Из них свыше 60% являются источниками природных пожаров. При этом с помощью космического мониторинга ведомство намерено выявлять нарушителей противопожарного режима, по чьей вине произошли природные пожары, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день система космического мониторинга МЧС включает в себя четыре собственные станции приема космических снимков и две совместные с «Роскосмосом», а также мобильный приемо-передающий комплекс в Якутске. Информация поступает с 17 отечественных космических аппаратов, и в планах ведомства — запуск еще трех.

За прошедшие сутки в России ликвидировано 54 лесных пожара на территории 18 регионов.

Рената Валеева