«Рубин» объявил начало сборов 20 июня

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Рубин» объявил о старте летних тренировочных сборов, которые начнутся 20 июня на базе клуба в Казани. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соперники по товарищеским матчам, которые запланированы в рамках сборов, будут объявлены позднее.

Ранее защитник «Рубина» Илья Рожков вошел в окончательный состав сборной России на июньские учебно-тренировочные сборы.

Рената Валеева