«Рубин» объявил начало сборов 20 июня
Футбольный клуб «Рубин» объявил о старте летних тренировочных сборов, которые начнутся 20 июня на базе клуба в Казани. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Соперники по товарищеским матчам, которые запланированы в рамках сборов, будут объявлены позднее.
Ранее защитник «Рубина» Илья Рожков вошел в окончательный состав сборной России на июньские учебно-тренировочные сборы.
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