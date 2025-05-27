На участке трассы М-12 от Елабуги до Набережных Челнов улучшили связь

На 50-километровом участке федеральной автомагистрали М-12 от Елабуги до Набережных Челнов улучшили голосовую связь и LTE-покрытие. Там запустили новые базовые станции и модернизировали существующую сеть, сообщили в МТС.

Улучшение связи затронуло и часть Национального парка Нижняя Кама, вдоль которой проложена трасса, а также территории одной из крупнейших татарстанских промышленных зон в пригороде Елабуги, дачных массивов вдоль дороги и прилегающих к трассе АЗС, стоянок, зон отдыха, кафе и магазинов.

— Набережные Челны и соседние Елабуга с Нижнекамском — промышленные центры и точки притяжения в закамской зоне Татарстана. Жители соседних городов и населенных пунктов ездят сюда как на работу, так и в развлекательных целях — посетить туристические достопримечательности, природные объекты, на шопинг. Важная транспортная артерия страны — пролегающая здесь федеральная трасса М-12 — дает возможность татарстанцам с комфортом и быстро передвигаться между городами. Обеспечение дороги бесшовным покрытием мобильной связи — часть работы по разворачиванию качественной цифровой инфраструктуры для татарстанских и иногородних пользователей М-12, — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.