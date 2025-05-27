Шубенков пропустит начало летнего сезона из-за травмы икроножной мышцы
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не сможет принять участие в майском командном чемпионате России в Сочи и Мемориале Знаменских в Москве из-за травмы, полученной на тренировочных сборах в Адлере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его тренера Сергея Клевцова.
Спортсмен проходит курс лечения после медицинского обследования.
Возможное возвращение на дорожку может состояться на Кубке России в Жуковском (20—22 июня), но окончательное восстановление ожидается только к чемпионату страны в Казани (7—10 августа).
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