Шубенков пропустит начало летнего сезона из-за травмы икроножной мышцы

Фото: Динар Фатыхов

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не сможет принять участие в майском командном чемпионате России в Сочи и Мемориале Знаменских в Москве из-за травмы, полученной на тренировочных сборах в Адлере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его тренера Сергея Клевцова.

Спортсмен проходит курс лечения после медицинского обследования.

Возможное возвращение на дорожку может состояться на Кубке России в Жуковском (20—22 июня), но окончательное восстановление ожидается только к чемпионату страны в Казани (7—10 августа).

Матвей Гавриков