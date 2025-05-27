Госдума в июне рассмотрит законопроект о возврате иностранных брендов

В июне Госдума планирует рассмотреть законопроект, регулирующий возврат иностранных брендов в Россию и реализацию права на обратный выкуп активов. Автором документа выступает депутат Владислав Резник, а согласование в Министерстве финансов уже пройдено, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

Согласно обновленной редакции законопроекта, иностранные компании смогут вернуть свои активы только при согласии нового владельца и профильных ведомств. Отказ в возврате возможен в следующих случаях:

если компания зарегистрирована в стране, признанной недружественной для России;

если в договоре обратного выкупа указана цена ниже рыночной;

если с момента сделки прошло более двух лет.

Особо важные активы, влияющие на финансовую стабильность и обороноспособность страны, смогут возвращаться исключительно по согласованию с президентом.

Реальное время / realnoevremya.ru

В случае отказа иностранным инвесторам в возврате активов законопроект предусматривает возможность компенсации, размер которой будет определять правительство или суд. При этом, если иностранная сторона не выполнила свои обязательства перед уходом с рынка, сумма компенсации может быть уменьшена.

По оценке Ассоциации юристов, на которую ссылается издание, риски возврата активов затрагивают как минимум 18 компаний, которые покинули российский рынок, сохранив опцион на обратный выкуп.

Из 1 590 крупнейших иностранных компаний, работавших в России в 2021 году, свою деятельность продолжили 212 из них. Это лишь 13%. 328, или 21%, сократили инвестиции, а 503, или 32%, приостановили деятельность, но сохранили возможность вернуться. Полностью ушли с рынка 547 организаций.

Рената Валеева