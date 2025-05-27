МВД: только мошенники в Telegram предлагают заработать на «лайках»

Управление МВД России по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий предупредило о новой мошеннической схеме в Telegram. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников крупных маркетплейсов, рассылают голосовые сообщения с предложениями заработать на «лайках», пишет РИА «Новости».

— В Telegram фиксируется рассылка сообщений с предложениями о заработках на «лайках». В этот раз мошенники отправляют голосовые сообщения, представляясь работниками крупных маркетплейсов, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Правоохранители отмечают, что после отклика на подобное сообщение аферисты предлагают выполнить простые задания и даже выплачивают символическое вознаграждение. Завоевав доверие жертвы, мошенники требуют «выкупить товар», приобрести «премиум-аккаунты» или вложиться под другими предлогами для увеличения дохода.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В отдельных случаях соискателей убеждают скачать якобы рабочее приложение, которое на самом деле содержит вредоносное программное обеспечение.

В МВД подчеркнули, что жертвами таких мошеннических схем чаще становятся молодые люди, ищущие работу, которую можно совмещать с учебой.

О том, на что мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных звонков, — в материале «Реального времени».



Рената Валеева