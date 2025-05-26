Кремль объяснил слова Трампа об ударах по Украине «эмоциональной перегрузкой»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что реакция президента США Дональда Трампа на недавние массированные удары ВС РФ по объектам на Украине, в частности его признание об «удивлении» произошедшим, может быть связана с эмоциональной перегрузкой. Об этом пишет «Российская газета».

Комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналистов о недовольстве Трампа, выраженном по поводу ударов.

— Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия, — это очень важное достижение. И мы действительно признательны американцам и лично Трампу за содействие в организации и запуске этого переговорного процесса. Одновременно это очень ответственный момент, который, конечно, связан с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и эмоциональными реакциями, — пояснил Песков.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Представитель Кремля также подчеркнул, что решения президента Владимира Путина, касающиеся проведения спецоперации, направлены на обеспечение безопасности России.

— Все мы были свидетелями, как киевский режим угрожал зарубежным лидерам перед приездом в Москву накануне празднования Победы. Эти угрозы слышали все, и многие лидеры, которые находились здесь, фактически стали свидетелями попыток киевского режима нанести удары дронами по территории РФ, по крупным городам и по столице, — напомнил Песков.

Рената Валеева