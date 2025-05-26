Российские военные освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области
Российские военные освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области, сообщили в Минобороны.
— Подразделениями группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области, — сказано в официальной сводке ведомства.
Накануне российские военные взяли под контроль населенный пункт Романовка в ДНР.
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