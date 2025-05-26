Польша второй раз подряд поднимала в воздух истребители из-за активности России

Польша вместе со своими союзниками вторую ночь подряд поднимала в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдаемой активностью дальней авиации России, наносящей, по утверждению Варшавы, ракетные удары по территории Украины. Об этом пишет ТАСС.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в X (ранее Twitter) в 03.40 (04.40 мск): «Внимание! В юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума в связи с началом полетов в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов».

В сообщении подчеркивалось, что данная мера была принята в связи с возобновлением активности российской дальней авиации, наносящей ракетные удары по объектам на территории соседней Украины.

По информации командования, польские и натовские истребители вернулись на землю спустя три часа.

12 мая Польша приняла решение закрыть генконсульство России в Кракове, объявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский. Он объяснил, что такое решение связано с доказательствами, указывающими на возможное участие российских спецслужб в диверсионном акте.



Рената Валеева