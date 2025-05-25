ТАСС: Стамбул станет площадкой второго раунда переговоров России и Украины

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Стамбул является наиболее вероятной площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины. Об этом сообщают источники ТАСС.

— Ватикан точно не станет местом встречи по ряду причин, в том числе логистических. Самый вероятный вариант на текущий момент — Стамбул. О деталях должно быть скоро объявлено, — отметил собеседник агентства.

На этой неделе сообщалось, что новый раунд переговоров запланирован на середину июня в Ватикане. Папа римский Лев XIV подтвердил свою готовность принять стороны для обсуждения конфликта в разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что решение о месте переговоров еще не принято.

Папа Франциск неоднократно высказывал готовность помочь в разрешении конфликта на Украине. В мае он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию по снижению напряженности, которая включала бы визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин. Результатом этих встреч стали договоренности о воссоединении несовершеннолетних с их родителями.

Елизавета Пуншева