За ночь силы российской ПВО уничтожили 110 украинских беспилотников
За ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Из них:
- 16 БПЛА — над территорией Тульской области,
- по 14 БПЛА — над территориями Брянской и Калужской областей,
- по 13 БПЛА — над территориями Московского региона и Тверской области,
- по десять БПЛА — над территориями Белгородской и Курской областей,
- восемь БПЛА — над территорией Орловской области,
- семь БПЛА — над территорией Республики Крым,
- два БПЛА — над территорией Смоленской области,
- по одному БПЛА — над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей.
Напомним, с 20 по 23 мая силы российской ПВО сбили и уничтожили более 1 100 украинских беспилотников, в том числе 1 177 аппаратов, из которых 788 находились вне зоны проведения специальной военной операции.
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