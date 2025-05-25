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Происшествия

За ночь силы российской ПВО уничтожили 110 украинских беспилотников

08:39, 25.05.2025
За ночь силы российской ПВО уничтожили 110 украинских беспилотников
. Фото: Дарья Пинегина

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Из них:

  • 16 БПЛА — над территорией Тульской области,
  • по 14 БПЛА — над территориями Брянской и Калужской областей,
  • по 13 БПЛА — над территориями Московского региона и Тверской области,
  • по десять БПЛА — над территориями Белгородской и Курской областей,
  • восемь БПЛА — над территорией Орловской области,
  • семь БПЛА — над территорией Республики Крым,
  • два БПЛА — над территорией Смоленской области,
  • по одному БПЛА — над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей.

Напомним, с 20 по 23 мая силы российской ПВО сбили и уничтожили более 1 100 украинских беспилотников, в том числе 1 177 аппаратов, из которых 788 находились вне зоны проведения специальной военной операции.

Елизавета Пуншева

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Происшествия

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