Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении школьника в Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении 14-летнего ученика Озерной школы Высокогорского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба СК России.



Поводом для поручения стали сообщения в СМИ о систематической травле 8-классника, страдающего задержкой физического развития, со стороны сверстников. Установлено, что на протяжении трех лет подросток подвергается нападкам. В частности, два года назад одноклассник бросил в него бутылку, что привело к госпитализации с сотрясением мозга.



В марте текущего года мальчик был избит тем же сверстником, после чего ему потребовалось длительное лечение в стационаре. По информации, опубликованной в прессе, сотрудники школы и правоохранительные органы не приняли должных мер для пресечения травли.

В связи с этим Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Валерия Липского доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

