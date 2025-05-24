В России утвердили нацрейтинги колледжей и вузов по трудоустройству и зарплатам выпускников

. Фото: Ринат Назметдинов

Правительство России утвердило правила формирования и публикации национальных рейтингов колледжей и вузов, основанных на уровне трудоустройства и зарплатах их выпускников. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда в комментарии к соответствующему постановлению, опубликованному на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Первый общедоступный рейтинг будет представлен на портале «Работа России» в июне 2025 года. Рейтинги призваны помочь школьникам, абитуриентам и студентам оценить востребованность выпускников различных учебных заведений.

Рейтинги будут формироваться на основе данных о среднемесячной медианной зарплате и доле трудоустроившихся выпускников очной формы обучения на второй год после выпуска. В рейтинговании примут участие почти 5 тысяч федеральных и региональных вузов и колледжей. Информация о численности и специальностях выпускников будет поступать от Рособрнадзора в Социальный фонд России, где данные будут дополнены сведениями о занятости и заработной плате.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Пресс-служба Минтруда уточнила, что рейтинги будут представлены по различным областям подготовки специалистов, включая математические и естественные науки, инженерное дело, здравоохранение, сельское хозяйство, педагогические науки и гуманитарные науки. Учебные заведения могут быть представлены в нескольких рейтингах, если они готовят специалистов в разных направлениях.

При расчете доли трудоустройства и уровня заработных плат не будут учитываться выпускники, продолжающие обучение, граждане с инвалидностью I группы, а также те, кто ухаживает за маленькими детьми или трудоустроен за границей.

Напомним, в рейтинге лучших университетов России по версии журнала Forbes пять татарстанских вузов сохранили свои позиции, но их места изменились.



Рената Валеева