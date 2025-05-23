В Высокогорском районе Татарстана возбудили дело по факту избиения школьника

. Фото: Ирина Плотникова

В Высокогорском районе возбудили уголовное дело после того, как восьмиклассника избил одноклассник и он попал в больницу. Инцидент был выявлен в ходе мониторинга СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

Следователи начали дело по статье «халатность», так как сотрудники школы не приняли необходимых мер для защиты ребенка от насилия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. Также будет дана правовая оценка действиям тех, кто был ответственен за безопасность несовершеннолетних в школе.



Анастасия Фартыгина