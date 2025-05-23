Игрок УНИКСа Михаил Беленицкий получил звание мастера спорта России

. Фото: Руслан Ишмухаметов

22-летнему форварду казанского УНИКСа Михаилу Беленицкому присвоено звание «Мастер спорта России». Соответствующий приказ подписал министр спорта Михаил Дегтярев в честь высоких спортивных достижений игрока. Об этом сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба.

Напомним, что Беленицкий во второй раз в сезоне вошел в символическую пятерку по итогам игровой недели Единой Лиги ВТБ. 22-летний баскетболист был отмечен за игру в победном матче против «Самары» (120:64).



В течение 27 минут на паркете Михаил установил личный рекорд результативности, набрав 20 очков. Помимо этого, он сделал 6 подборов, 2 результативные передачи, 2 перехвата и заработал 6 фолов соперника, показав лучший (наряду с Джаленом Рейнольдсом).

Анастасия Фартыгина