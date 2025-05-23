В 2025 году больше всего бюджетных мест выделили для будущих инженеров
В этом году Минобрнауки России распределило наибольшее количество бюджетных мест для студентов инженерно-технических специальностей. Об этом сообщил министр Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия-24».
Согласно его словам, инженерные направления составляют около 43% от всех бюджетных мест, что эквивалентно более 240 тыс. мест.
Фальков уточнил, что также увеличилось число мест для студентов медицинских и педагогических специальностей, которые пользуются хорошим спросом у абитуриентов.
— В этом году мест будет чуть больше, нежели в прошлом, — добавил министр.
Ранее Фальков сообщил, что в настоящее время наблюдается переизбыток выпускников в сферах экономики, управления и права, где было выдано 59 330 кредитных договоров.
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