Фальков озвучил новые критерии для расчета платных мест в вузах

. Фото: Максим Платонов

Министр образования и науки России Валерий Фальков объявил о новых критериях, которые будут использоваться для определения предельного числа платных мест в университетах. Об этом сообщили в ТАСС.

Эти критерии включают:

средний балл ЕГЭ абитуриентов;

уровень трудоустройства выпускников;

их зарплаты.

Первый, самый главный критерий — это качество приема в университеты, количество средних баллов ЕГЭ, тех, кто поступил, количество олимпиадников, — сообщил Фальков.

Он добавил, что трудоустройство выпускников также будет важным показателем: «Второй критерий, который надо учитывать, это обязательно трудоустройство тех, кого подготовил соответствующий вуз». Кроме того, министр заявил, что размер зарплаты выпускников станет дополнительным фактором при расчете платных мест.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также с 2025 года льготные кредиты на обучение в России будут выдаваться только на приоритетные направления, такие как инженерные, медицинские и педагогические специальности.

— С этого года правила изменятся. Такие кредиты будем давать не по всем без исключения направлениям, а только по приоритетным, — уточнил министр.



Он добавил, что в настоящее время наблюдается переизбыток выпускников в сферах экономики, управления и права, где было выдано 59 330 кредитных договоров. Министр подчеркнул, что это решение направлено на улучшение качества подготовки специалистов в ключевых для экономики областях.

Анастасия Фартыгина