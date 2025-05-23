В России за сутки потушили 24 лесных пожара, продолжается борьба с огнем в семи регионах
За прошедшие сутки на территории России ликвидировано 24 лесных пожара в семи регионах. Продолжаются работы по тушению 73 лесных пожаров в семи регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
В ликвидации возгораний задействован 3 171 человек, 528 единиц техники и 18 воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 79 воздушных судов.
В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в двух регионах. Особый противопожарный режим действует в 46 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 85.
— Помощь Забайкальскому краю в тушении лесных пожаров оказывают 1006 работников федеральной Авиалесоохраны Коми, ХМАО, Иркутской, Свердловской и Омской областей, Якутии, Бурятии, Карелии, Приморского края, — добавили в пресс-службе Авиалесоохраны.
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