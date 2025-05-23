СМИ: продолжение «Дьявол носит Prada» выйдет в 2026 году

Студия Disney объявила о выходе продолжения культового фильма «Дьявол носит Prada» в мае 2026 года. Об этом сообщает журнал Variety.

Пока не раскрыт актерский состав новой ленты. В 2022 году Энн Хэтэуэй, звезда оригинального фильма, выражала сомнения в том, что сиквел действительно будет снят, но признавалась, что идея ей кажется «соблазнительной».

Первый фильм вышел в 2006 году и основан на автобиографическом романе Лорен Вайсбергер. Картина рассказывает о работе помощницы главного редактора престижного модного журнала и собрала в прокате более 326 миллионов долларов.

В Казани зафиксировали самый высокий чек на ночные киносеансы. Около трети зрителей в 2025 году совершали походы в кино на ночные сеансы. Пик ночных походов в кинотеатры пришелся на январь — примерно 40% от всех визитов. Чаще всего ночные зрители — это женщины, они в два раза чаще мужчин покупают билеты в кинотеатрах после 20.00. Более 60% зрителей составляют миллениалы 25—44 лет, еще 20% — группа 45—64, около 15% — зумеры 18—24.

Анастасия Фартыгина