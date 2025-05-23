В Татарстане завершились съемки мистического фильма «Шурале» с Рузилем Минекаевым

. Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершились съемки фильма «Шурале» — мистической драмы, основанной на легенде о лесном духе из татарского фольклора. Режиссером картины стала Алина Насибуллина, для которой это первый полнометражный фильм. Она также исполнила главную роль Айши — девушки, которая возвращается в родную деревню, чтобы найти пропавшего брата Тимура. Об этом сообщает РБК.

Сценарий Насибуллина писала вместе с Игорем Поплаухиным, лауреатом Каннского кинофестиваля. Съемки проходили в живописных местах Москвы, Московской области и Татарстана — на острове Свияжск и в экопарке «Дикая ферма» в Шумбутских лесах.

В фильме сыграли известные актеры: Максим Матвеев («Триггер») в роли жениха Айши Михаила, Геннадий Блинов — пропавший брат Тимур, Сергей Гилев, Рузиль Минекаев и другие. По словам Матвеева, «Шурале» — это история с мистическим напряжением, которая держит зрителя в напряжении на протяжении всего фильма.

— Я получил колоссальное удовольствие от съемок. Было приятно видеть, как разные люди объединились вокруг этой идеи, — заявил он.

Режиссер призналась, что работа над фильмом длилась пять лет и была для нее очень личной.

— Это сложная история, которую я изначально писала под себя в главной роли, — рассказала Насибуллина.



Анастасия Фартыгина