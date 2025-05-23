В Татарстане завершились съемки мистического фильма «Шурале» с Рузилем Минекаевым
В Татарстане завершились съемки фильма «Шурале» — мистической драмы, основанной на легенде о лесном духе из татарского фольклора. Режиссером картины стала Алина Насибуллина, для которой это первый полнометражный фильм. Она также исполнила главную роль Айши — девушки, которая возвращается в родную деревню, чтобы найти пропавшего брата Тимура. Об этом сообщает РБК.
Сценарий Насибуллина писала вместе с Игорем Поплаухиным, лауреатом Каннского кинофестиваля. Съемки проходили в живописных местах Москвы, Московской области и Татарстана — на острове Свияжск и в экопарке «Дикая ферма» в Шумбутских лесах.
В фильме сыграли известные актеры: Максим Матвеев («Триггер») в роли жениха Айши Михаила, Геннадий Блинов — пропавший брат Тимур, Сергей Гилев, Рузиль Минекаев и другие. По словам Матвеева, «Шурале» — это история с мистическим напряжением, которая держит зрителя в напряжении на протяжении всего фильма.
— Я получил колоссальное удовольствие от съемок. Было приятно видеть, как разные люди объединились вокруг этой идеи, — заявил он.
Режиссер призналась, что работа над фильмом длилась пять лет и была для нее очень личной.
— Это сложная история, которую я изначально писала под себя в главной роли, — рассказала Насибуллина.
Справка
«Шурале» — известный персонаж татарской мифологии, лесной дух, который часто встречается в народных сказках и литературе. Самая известная версия — поэма Габдуллы Тукая, по мотивам которой уже ставили спектакли и сняли мультфильм в 1987 году.
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