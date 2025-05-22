Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

. Фото: Максим Платонов

Совет директоров «Газпрома» принял решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2024 года. Об этом сообщается в материалах компании.

Ранее компания уже снижала размер дивидендов на фоне изменений в экономической ситуации и финансовых результатов.

Напомним, что число частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже (MOEX) по итогам января достигло 35,5 млн, увеличившись за месяц на 389 тысяч. Они используют 65,4 млн счетов, а суммарный объем вложений физлиц на фондовом рынке достиг рекордных 104 млрд рублей

Матвей Гавриков