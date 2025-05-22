Весна принесла двойную волну аллергии

. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Температурные аномалии весны текущего года добавили сюрпризы людям, подверженным аллергии на пыльцу. Сезон поллиноза в этом году показал сразу два пика в отличие от прошлых лет. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона», проанализировав обезличенные данные абонентов на сайты мониторинга концентрации пыльцы. По данным медицинской компании СберЗдоровье, спрос на консультации врачей-аллергологов этой весной вырос на 32%.

Специализированные ресурсы позволяют отслеживать уровень концентрации пыльцы в воздухе. Это помогает людям, склонным к аллергии, минимизировать риски развития неприятных симптомов и тем самым облегчить течение заболевания. Как показал анализ обезличенных данных абонентов «МегаФона», в текущем сезоне интерес к таким ресурсам показал уже два пика, что может свидетельствовать о двойной волне аллергии у россиян.

Первый случился в период с 7 по 14 марта. Он оказался на 140% выше, чем в аналогичный промежуток времени 2024 года. Рекордным в этот период стало 10 марта — в этот день объем трафика на профильных ресурсах был в 6 раз выше, чем годом ранее. Далее посещение ресурсов пошло на спад вслед за похолоданием в Центральном и Северо-Западном регионах России.

Второй пик наблюдался во второй половине апреля с максимальными значениями с 19 по 23 апреля. В это время активность пользователей оказалась на 33% выше, чем в тот же период 2024 года. При этом 21 апреля стало самым активным днем за весь исследуемый период — трафик на сайты мониторинга пыльцы побил рекорд по объему.

В 2024 году основной пик интереса к ресурсам по мониторингу пыльцы пришелся на 1–12 апреля с абсолютным максимумом 12 апреля. Далее посещаемость ресурсов для аллергиков традиционно постепенно снижалась.

Согласно данным медицинской компании СберЗдоровье, с марта по середину мая 2025 года количество телемедицинских консультаций и записей на очный прием к врачам-аллергологам увеличилось на 32% по отношению к аналогичному периоду 2024 года. Причем пики записей приходятся на апрель — как в 2024-м, так и в 2025 году.

Годом ранее чаще всего на прием к врачу записывались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Казани, в этом — жители Сочи, Москвы, Великого Новгорода и Саранска. Как показывает big data оператора, Татарстан действительно переживает сезон аллергии несколько легче, чем в прошлом году. Трафик на профильных сайтах год к году уменьшился на 24%. При этом пики фиксируют в двадцатых числах апреля и марта.

Наибольшее количество консультаций врачей и в 2024-м, и в 2025 годах пришлось на аудиторию моложе 18 лет: в структуре спроса в прошлом году она составила 32%, а в текущем — 38%. По словам врача-аллерголога-иммунолога медицинской компании СберЗдоровье Дарьи Чернушевич, это связано с тем, что чаще всего сезонная аллергия дебютирует в детском или подростковом возрасте. Однако она может проявиться впервые и у взрослого. Так, следующими в структуре спроса в порядке убывания значатся пациенты возрастных категорий 25-34 (21%), 18-24 (19%), 35-44 (14%), 45-60 (10%), 60+ (5%).

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