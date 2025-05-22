В России за сутки потушили 33 лесных пожара, продолжается борьба с огнем в четырех регионах

За прошедшие сутки на территории России ликвидировано 33 лесных пожара в 9 регионах. Продолжаются работы по тушению 56 лесных пожаров в четырех регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

В ликвидации возгораний задействовано 2 812 человек, 439 единиц техники и 10 воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляет 57 воздушных судов.





В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в двух регионах. Особый противопожарный режим действует в 46 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 85.

— Помощь Забайкальскому краю в тушении лесных пожаров оказывают 1062 работника федеральной Авиалесоохраны Коми, ХМАО, Иркутской, Свердловской и Омской областей, Якутии, Бурятии, Карелии, Приморского края, — добавили в пресс-службе Авиалесоохраны.



Анастасия Фартыгина