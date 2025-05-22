Эксперты «Авито» спрогнозировали увеличение рынка платных медуслуг до 7,3 триллиона рублей к 2029 году

По данным Росстата, рынок платных медуслуг занимает пятое место по объему среди всех платных услуг в России, наряду с этим растет доля пользователей, ищущих медицинские услуги через онлайн-платформы. Эксперты «Авито Услуг» прогнозируют увеличение рынка до 7,3 триллиона рублей к 2029 году.

В связи с ростом спроса — например, за последний год, по данным сервиса, количество поисковых запросов на площадке по стоматологическим услугам увеличилось в 12 раз — на платформе появилась новая категория «Здоровье», где пользователи смогут находить предложения от проверенных медицинских клиник.

— Мы наблюдаем устойчивый рост интереса россиян к персонализированному подходу и качественному сервису, когда речь идет о медицинских услугах. После пандемии пациенты все чаще выбирают цифровые каналы, ожидая удобства, прозрачности и быстрой навигации по ценам, рейтингу и отзывам, — комментирует Игорь Санников, руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на «Авито Услугах».