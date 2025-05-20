В Татарстане стартовал республиканский турнир по программированию для школьников

Образовательный проект ZamaCode охватывает подростков от 12 до 17 лет

. Фото: Динар Фатыхов

При поддержке Министерства цифрового развития Республики Татарстан запущен образовательный проект ZamaCode — республиканский турнир по программированию для подростков от 12 до 17 лет. Новая инициатива охватывает все районы республики и делает акцент на школьников из сельских территорий, где доступ к современному IT-образованию зачастую ограничен.

По словам инициатора проекта, общественного деятеля Азиза Замалиева, задача турнира — создать равные условия для получения цифровых навыков вне зависимости от места жительства и финансовых возможностей семьи.

— Сегодня цифровая грамотность — это уже не привилегия, а базовая потребность. Мы хотим, чтобы подростки из деревень и сел имели те же стартовые возможности, что и их сверстники из городов, — подчеркнул он.

предоставлено из личного архива Азиза Замалиева

Конкурс задуман, чтобы открыть мир технологий каждому, независимо от географии.

Проект стартует с дистанционного этапа: школьники смогут пройти обучение и решить задания на образовательной платформе. Участников, показавших лучшие результаты, пригласят на очные соревнования по программированию, которые пройдут в районах республики. Отдельная роль отведена школьным наставникам — педагогам, сопровождающим участников на всех этапах подготовки.

