Уиткофф ожидает успеха от разговора Трампа и Путина

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил уверенность в успехе предстоящего телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, запланированного на понедельник. Об этом сообщает «Интерфакс».

— Я верю, что у президента будет успешный разговор с Владимиром Путиным. Они друг друга знают. Президент настроен на то, чтобы чего-то добиться, — заявил он в интервью ABC.

Отвечая на вопрос о высказываниях вице-президента США Джей Ди Вэнса, Уиткофф отметил, что украинский конфликт является сложной ситуацией, которой «не следовало бы случаться». По его словам, задача заключается в том, чтобы сократить пропасть между сторонами.

Матвей Гавриков