«Рубин» назвал состав на матч с «Химками» в РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» определился с составом на игру с «Химками» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч состоится в Химках и начнется в 16:30 по московскому времени.

Тренерский штаб казанцев сделал лишь одну замену по сравнению с игрой в предыдущем туре. Вместо Велдина Ходжи с первых минут сыграет Богдан Йочич. В воротах выйдет Евгений Ставер, в атаке — Дардан Шабанхаджай и Мирлинд Даку.

Состав «Рубина»: Ставер — Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Рожков — Иву, Вада, Йочич — Шабанхаджай, Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 16:30 по московскому времени.

«Рубин» занимает после 28 туров 7-е место, «Химки» идут 12-ми в турнирной таблице.

Зульфат Шафигуллин