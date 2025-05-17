«Рубин» назвал состав на матч с «Химками» в РПЛ
«Рубин» определился с составом на игру с «Химками» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч состоится в Химках и начнется в 16:30 по московскому времени.
Тренерский штаб казанцев сделал лишь одну замену по сравнению с игрой в предыдущем туре. Вместо Велдина Ходжи с первых минут сыграет Богдан Йочич. В воротах выйдет Евгений Ставер, в атаке — Дардан Шабанхаджай и Мирлинд Даку.
Состав «Рубина»: Ставер — Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Рожков — Иву, Вада, Йочич — Шабанхаджай, Даку.
Матч в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 16:30 по московскому времени.
«Рубин» занимает после 28 туров 7-е место, «Химки» идут 12-ми в турнирной таблице.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.