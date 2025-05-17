Около 17 женских клубов при центрах занятости открылись в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане запустили 17 женских клубов при центрах занятости, которые помогают женщинам, воспитывающим детей, многодетным матерям и членам семей участников СВО. Сообщается, что более 1 200 женщин уже посетили заседания клубов и 300 из них нашли работу, а 118 открыли собственное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда республики.

Клубы становятся частью национального проекта «Кадры», который предполагает модернизацию органов службы занятости. С 2019 года преобразованы центры занятости в нескольких городах республики, и к 2026 году все центры будут работать под единым брендом, предлагая стандартизированные услуги.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По словам представителей Минтруда, модернизация улучшает эффективность управления, а также качество предоставляемых услуг. В Татарстане сейчас функционирует единый республиканский центр занятости, что повышает координацию.

Особое внимание уделяется проактивной работе с соискателями, включая участников СВО. Служба занятости не ждет обращений, а сама связывается с людьми, предлагая помощь в трудоустройстве и обучении. Также планируется отслеживать трудовые перспективы выпускников учебных заведений, чтобы помочь им с поиском работы по специальности до окончания учебы.

Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов и заммэра Москвы Анастасия Ракова посетили столичный центр «Профессии будущего», флагманскую площадку московской службы занятости. Минниханов выразил заинтересованность в сотрудничестве республики и Москвы в сферах профориентации и подготовки квалифицированных кадров.



Анастасия Фартыгина