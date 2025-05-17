В России могут обнулить НДС на базовые продукты питания
Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой снизить налог на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 15%, а на базовые продукты питания — полностью отменить. Об этом сообщил ТАСС.
По его словам, без таких мер рост цен будет продолжать съедать доходы граждан, несмотря на индексации пенсий и зарплат бюджетников.
— Иначе все индексации пенсий и зарплат бюджетников и дальше будет съедать инфляция, а люди будут работать за еду, — подчеркнул Миронов.
Кроме того, депутат предложил снизить ключевую ставку Центробанка, чтобы облегчить кредитную нагрузку на бизнес и снизить цены. Он также считает необходимым ограничить розничные наценки на основные продукты питания, чтобы они не превышали 15% от цены производителя.
Миронов подчеркнул, что рост цен на продукты связан не только с экономическими факторами, но и с высокими наценками торговых сетей, которые пытаются компенсировать расходы по дорогим кредитам. По его мнению, это усугубляет ситуацию и бьет по карману обычных людей.
- Инициатива направлена на снижение инфляции и поддержку семей с низкими доходами, которые сейчас тратят значительную часть бюджета на еду.
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