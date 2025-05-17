Казанская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал «тысячника» в Риме

Фото: Динар Фатыхов

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс вышли в финал престижного турнира WTA 1000 в Риме в парном разряде. В полуфинале они обыграли австралиек Сторм Хантер и Эллен Перес с уверенным счетом 6:2, 6:2. Об этом сообщил РБК.

В финале Кудерметова и Мертенс встретятся с итальянками Сарой Эррани и Джасмин Паолини, которые победили россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер. У Кудерметовой уже есть восемь титулов WTA в парном разряде, а в парном рейтинге она занимает 12-е место.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Турнир в Риме с призовым фондом €6 млн завершится 17 мая и считается одним из самых важных после турниров «Большого шлема».

Анастасия Фартыгина