«Рубин» сыграет в гостях с «Химками» в предпоследнем туре РПЛ

Фото: Мария Зверева

Сегодня, 17 мая, «Рубин» сыграет в гостях против «Химок» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

За два тура до конца чемпионата «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице с 42 очками. «Химки» идут 12-ми, набрав 26 баллов. Столько же у «Пари НН», который располагается в зоне стыков.

Два последних очных поединков «Рубина» и «Химок» завершилась с одинаковым счетом 2:3 в пользу подмосковной команды. Обе встречи проходили в Казани: одна в концовке прошлого сезона, другая — в начале нынешнего чемпионата. Всего в истории Премьер-лиги команды провели 11 матчей, в которых «Рубин» одержал пять побед при двух ничьих.

В прямом эфире встречу из Химок покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 16.30 по московскому времени.

В случае победы, «Рубин» гарантирует себе по итогам сезона седьмое место в таблице РПЛ. В прошлом году казанцы финишировали восьмыми.

Зульфат Шафигуллин