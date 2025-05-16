Футболист «Рубина» попал в список самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
Международный центр спортивных исследований (CIES) представил список самых дорогих футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Возглавил рейтинг полузащитник «Зенита» Луис Энрике, стоимость бразильца составляет 29—40 млн евро. В тройку также входят хавбек «Локомотива» Алексей Батраков (22—31 млн евро) и форвард «Спартака» Манфред Угальде (19—26 млн евро).
В топ-10 включен защитник «Рубина» Илья Рожков, занявший седьмую позицию со стоимостью 8—10 млн евро по версии CIES.
Также в списке оказались Константин Тюкавин («Динамо» Москва, 18—24 млн евро), Матвей Кисляк (ЦСКА, 15—22 млн евро), Станислав Агкацев («Краснодар», 10—14 млн евро), Роналдо («Ростов», 5,5—7,1 млн евро), Максим Самородов («Ахмат», 4,9—6,2 млн евро), Игорь Дмитриев («Крылья Советов», 2,4—2,9 млн евро).
Рожков в декабре продлил контракт с «Рубином» до 30 июня 2028 года.
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