Минюст объявил четырех человек иностранными агентами

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России расширил список иноагентов, включив в него четыре физлица. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В реестр добавлены политолог Михаил Комин*, журналист Ксения Лученко*, журналист и правозащитник Лутфие Зудиева* и видеоблогер Дмитрий Пуркин*, известный под псевдонимом Дед Архимед.

Согласно сообщению Минюста, всем лицам вменяется распространение недостоверной информации о решениях и политике российских властей. Помимо этого, Зудиева* участвовала в распространении материалов иноагентов, получала поддержку из-за рубежа и взаимодействует с иностранными организациями.

Комин* причастен к созданию и распространению контента иноагентов и организаций, признанных нежелательными в России, выступал против СВО и взаимодействует с иностранными организациями.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Лученко* обвиняется в распространении ложной информации, направленной на формирование негативного образа российской армии, выступала против СВО, участвовала в создании и распространении контента иноагентов.

Пуркину* вменяется участие в создании и распространении контента иноагентов, распространение фейков, направленных на формирование негативного образа Вооруженных сил России, и выступления против СВО.

Ранее Минюст внес в реестр иностранных агентов три организации: международную общественную организацию «Независимая ассоциация врачей»*, общественно-политическое движение «Европейский Петербург»* и организацию «Земский съезд»*.

Рената Валеева