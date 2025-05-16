Минюст признал иноагентами «Независимую ассоциацию врачей»*

Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов три организации: международную общественную организацию «Независимая ассоциация врачей»*, общественно-политическое движение «Европейский Петербург»* и организацию «Земский съезд»*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Минюста, указанные организации распространяли недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти России, а также о системе органов госвласти. Они также принимали участие в распространении материалов иноагентов и выступали против СВО.

В Минюсте также отметили, что в число учредителей и организаторов движения «Европейский Петербург»* и организации «Земский съезд»* входят лица, уже включенные в реестр иноагентов.

Одновременно из реестра иноагентов была исключена организация ООО «Как бы инагент» в связи с ее ликвидацией.

Рената Валеева