Товарооборот Татарстана и Казахстана достиг $579,9 млн по итогам 2024 года

Объем торговли между Казахстаном и Татарстаном по итогам 2024 года составил $579,9 млн, и это направление экономического сотрудничества имеет большой потенциал для дальнейшего развития. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Асет Нусупов на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— Если товарооборот России и Казахстана по итогам прошлого года сформирован в размере $3,7 млрд, то, что касается товарооборота между Республикой Казахстан и Республикой Татарстан по итогам прошлого года, он сформирован на уровне $579,9 млн. Конкретно экспорт — $95,8 млн, импорт — $484 млн. Здесь мы видим очень большой потенциал, это именно то направление, которое мы можем расширять, — передает его слова ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вице-министр уточнил, что Казахстан экспортирует в Татарстан преимущественно ферросплавы, шины и тракторы. Импортируются в основном нефтепродукты, трубы из черных металлов, шины, удобрения, автомобили (на $23 млн) и приправы (на $20 млн).



Рената Валеева