Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал парного турнира WTA-1000 в Риме

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме в парном разряде. В паре с бельгийкой Элисе Мертенс россиянка обыграла в четвертьфинале американку Азиу Мухаммед и Деми Схурс из Нидерландов.

Матч длился 1 час 22 минуты и закончился со счетом 3:6, 6:2, 10:4. Победительницы сделали за игру три эйса, совершили две двойные ошибки и реализовали два из шести брейк-пойнтов.

В полуфинале уроженка Казани Кудерметова и бельгийка Мертенс сыграют с австралийками Сторм Хантер и Эллен Перес. Призовой фонд турнира в Риме составляет почти 7 млн долларов.



Зульфат Шафигуллин