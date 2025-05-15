Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал парного турнира WTA-1000 в Риме
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме в парном разряде. В паре с бельгийкой Элисе Мертенс россиянка обыграла в четвертьфинале американку Азиу Мухаммед и Деми Схурс из Нидерландов.
Матч длился 1 час 22 минуты и закончился со счетом 3:6, 6:2, 10:4. Победительницы сделали за игру три эйса, совершили две двойные ошибки и реализовали два из шести брейк-пойнтов.
В полуфинале уроженка Казани Кудерметова и бельгийка Мертенс сыграют с австралийками Сторм Хантер и Эллен Перес. Призовой фонд турнира в Риме составляет почти 7 млн долларов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.