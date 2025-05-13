Эксперт назвала июль самым выгодным месяцем для отпуска летом 2025 года
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала RT, что июль 2025 года станет самым выгодным месяцем для отпуска из-за большого количества рабочих дней.
Если рассматривать период с июня по август 2025 года, то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль, а менее выгоден июнь, — пояснила эксперт.
По её словам, выгодность месяца для отпуска определяется количеством рабочих дней. — Чем их меньше в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период, — отметила Санина.
Эксперт подчеркнула, что при расчёте отпускных учитывается среднедневной заработок, а стоимость рабочего дня может различаться в зависимости от количества рабочих дней в месяце.
Напомним, что по результатам опроса экспертов каждый четвертый россиянин в этом году планирует отдых за границей. Самыми популярными направлениями стали Китай, Беларусь и Япония, которые привлекают туристов своей культурой.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.