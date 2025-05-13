Эксперт назвала июль самым выгодным месяцем для отпуска летом 2025 года

Фото: Мария Зверева

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала RT, что июль 2025 года станет самым выгодным месяцем для отпуска из-за большого количества рабочих дней.

Если рассматривать период с июня по август 2025 года, то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль, а менее выгоден июнь, — пояснила эксперт.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По её словам, выгодность месяца для отпуска определяется количеством рабочих дней. — Чем их меньше в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период, — отметила Санина.

Эксперт подчеркнула, что при расчёте отпускных учитывается среднедневной заработок, а стоимость рабочего дня может различаться в зависимости от количества рабочих дней в месяце.

Напомним, что по результатам опроса экспертов каждый четвертый россиянин в этом году планирует отдых за границей. Самыми популярными направлениями стали Китай, Беларусь и Япония, которые привлекают туристов своей культурой.

Матвей Гавриков