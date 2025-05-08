В аэропорту Казани отменили четыре рейса на вылет

Фото: Максим Платонов

В казанском аэропорту отменили четыре рейса на вылет: три в московский аэропорт Шереметьево и один в Стамбул. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Кроме того, несколько рейсов задерживаются. В их числе — вылеты в Шереметьево (перенесены с 10.40 на 13.40 и с 10.55 на 15.30), а также в Санкт-Петербург (с 11.55 на 14.30).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, с 23.45 7 мая Татарстане объявили режим «Беспилотная опасность». Его сняли с 01.30.

Галия Гарифуллина