В аэропорту Казани отменили четыре рейса на вылет
В казанском аэропорту отменили четыре рейса на вылет: три в московский аэропорт Шереметьево и один в Стамбул. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Кроме того, несколько рейсов задерживаются. В их числе — вылеты в Шереметьево (перенесены с 10.40 на 13.40 и с 10.55 на 15.30), а также в Санкт-Петербург (с 11.55 на 14.30).
Напомним, с 23.45 7 мая Татарстане объявили режим «Беспилотная опасность». Его сняли с 01.30.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.