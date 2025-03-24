В Татарстане объем сделок на исламской торговой площадке достиг 200 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В прошлом году на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» была представлена торговая электронная площадка для предпринимателей, соответствующая нормам исламского финансирования. С момента запуска на ней было проведено более 250 сделок на сумму 200 млн рублей. Об этом сообщили в РБК «Татарстан».

Участниками площадки могут стать организации, аккредитованные в Едином реестре участников закупок. В структуре площадки есть шариатский совет. Она специализируется на проведении процедур по поставке продуктов питания, соответствующих стандартам халяль.

Кроме того, в мае 2024 года был запущен Исламский информационный портал. На нем размещены информационно-обучающие материалы и финансовые предложения участников рынка с возможностью оставить заявку на оформление. Его уже посетило более 12 тыс. пользователей, и заявки поступают не только от населения и бизнеса республики, но и из других регионов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Министерство экономики также добавило, что в Татарстане были реализованы первые в России сделки по привлечению финансирования, разработаны операции по привлечению инвестиций через выпуск технического сукука (исламский эквивалент облигаций), проведен первый в стране выпуск цифровой исламской облигации с привлечением финансирования и первая межрегиональная финансовая сделка по принципам партнерского финансирования.

Важным событием для обсуждения перспективных направлений и механизмов привлечения международных инвестиций станет проведение первой международной конференции по партнёрским финансам и инвестициям AAOIFI в России, которая пройдет 15–16 мая на международном экономического форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».



Анастасия Фартыгина