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Ахмад аш-Шараа стал президентом Сирии на переходный период

21:40, 29.01.2025

Новое руководство Сирии объявило главу администрации Ахмада аш-Шараа президентом страны на переходный период.

В рамках своих полномочий новые власти также прекращают действие прежней конституции и распускают все службы безопасности и вооруженные формирования.

Также новые власти Сирии сообщили о роспуске партии «Баас», которая находилась у власти более 60 лет.

Анастасия Фартыгина

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