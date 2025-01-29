Ахмад аш-Шараа стал президентом Сирии на переходный период
Новое руководство Сирии объявило главу администрации Ахмада аш-Шараа президентом страны на переходный период.
В рамках своих полномочий новые власти также прекращают действие прежней конституции и распускают все службы безопасности и вооруженные формирования.
Также новые власти Сирии сообщили о роспуске партии «Баас», которая находилась у власти более 60 лет.
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