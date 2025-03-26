Франция, Италия и Испания выступили против плана «перевооружения Европы»

Фото: Реальное время

Франция, Италия и Испания не поддержали план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «перевооружении Европы». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой издание Politico.

Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь €800 млрд в течение четырех лет для финансирования плана. Большую часть средств предлагается выделить из бюджетов европейских государств. Европейская комиссия предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предназначенные для развития регионов.

Однако некоторые страны сомневаются в возможности увеличить свои долги до такого уровня. Против плана выступают страны Южной Европы. Власти в Мадриде и Риме «тянут время» в надежде, что глава Еврокомиссии смягчит свою позицию по долговым обязательствам в сфере обороны перед следующим саммитом лидеров стран блока в июне.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с представителями ведущих французских оборонных компаний, поставив задачу существенно увеличить производство вооружений и боеприпасов.



Рената Валеева