В Татарстане предприятие погасило долг по налогам в 45 млн рублей, избежав уголовного преследования

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершилось расследование уголовного дела против директора ООО «Антикор Групп», который уклонялся от уплаты налогов. Следственные органы добились полного погашения задолженности предприятия по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следкома России по республике.

Согласно версии следствия, в период с 2020 по 2022 год руководитель компании внес в налоговые декларации ложные данные о фиктивных сделках с 13 контрагентами. Это привело к неуплате НДС и налога на прибыль на сумму свыше 45 млн рублей, включая недоимку, пени и штрафы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Противоправная деятельность была выявлена благодаря тщательным следственным действиям, проведенным сотрудниками Следкома России, а также региональных подразделений МВД и ФНС. В результате были собраны убедительные доказательства вины директора.

Под давлением собранных улик он полностью погасил налоговую задолженность. В связи с этим следователь решил прекратить уголовное дело, так как задолженность была возмещена.

Анастасия Фартыгина