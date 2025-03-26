Сегодня в Татарстане потеплеет до +12 градусов
Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный, южный 6—11 м/с, днем местами порывами до 15 м/с. Утром температура составит +3 градуса. Днем в Татарстане ожидается от +7 до +12 градусов, в Казани — от +10 до +12 градусов.
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