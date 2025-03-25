Скончалась на 84-м году жизни актриса театра и кино Ольга Лысенко

Фото: Динар Фатыхов

Актриса театра и кино Ольга Лысенко скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

— 22 марта 2025 года на 84-м году ушла из жизни замечательная актриса театра и кино Ольга Георгиевна Лысенко, — говорится в официальном заявлении.

Прощание с актрисой пройдет 26 марта в 14.30 в Центральной клинической больнице по адресу: Москва, ул. Маршала Тимошенко, 25.

скриншот из фильма «Рассказы о юности»

Ольга Лысенко родилась 10 мая 1941 года в Киеве в семье известного кинорежиссера Георгия Лысенко. Она начала свою карьеру в кино еще в школьные годы, сыграв Аленку в фильме «Волшебная ночь». В 1965 году актриса окончила ВГИК и с 1966 года работала в Театре-студии киноактера.

За свою карьеру Лысенко снялась примерно в 40 фильмах, среди которых такие известные картины, как «Я купил папу», «Проверено — мин нет», «Сыновья уходят в бой» и «Полесская хроника».

Анастасия Фартыгина