В Татарстане выросло количество участников единого республиканского экзамена по татарскому языку

На него заявились 34 человека

Фото: Максим Платонов

В 2025 году в Татарстане на единый республиканский экзамен по родному (татарскому) языку записались 34 человека. Об этом рассказал министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в республике.

По его словам, это на 26 выпускников больше, чем в прошлом году — тогда их насчитывалось восемь. Ильсур Хадиуллин добавил, что один ученик планирует сдавать экзамен по родной (татарской) литературе. В 2024-м его не выбрал ни один выпускник.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Чаще всего ЕРЭ по татарскому выбирали казанцы — 22 человека. По три школьника заявились на экзамен в Нижнекамске и Высокой Горе, по одному — в Кайбицах, Муслюмовском и Актанышском районах, Атне, Чистополе, Бугульме. Татарскую литературу сдает выпускник школы, расположенной в Набережных Челнах.

Напомним, в 2023 году, как и в 2024-м, в Татарстане на единый республиканский экзамен по родному (татарскому) языку записались восемь человек. В 2022-м его сдавал всего один выпускник. Тогда в Министерстве образования и науки Татарстана объяснили, что ЕРЭ не востребован в вузах, поэтому его выбирают очень редко.

Галия Гарифуллина