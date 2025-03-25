Жителю Набережных Челнов объявили предостережение за передачу данных ВСУ

Фото: Михаил Захаров

УФСБ России по Татарстану жителю Набережных Челнов объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена в форме шпионажа».

Как сообщили в ведомстве, татарстанец установил контакт с представителем украинской террористической организации в ноябре 2023 года через мессенджеры, проявив инициативу «для оказания содействия в совершении диверсий на территории Республики Татарстан».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В результате житель Набережных Челнов собирал и передавал данные о месторасположении объектов оборонной промышленности, а также военных комиссариатов города. Кроме того, он организовал схрон в лесополосе, где разместил компоненты для изготовления коктейля Молотова.

